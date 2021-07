"Herstel met aero-kogel": Wout van Aert trekt er met Remco Evenepoel op uit voor herstelrit

Wout van Aert en Remco Evenepoel moeten goed herstellen van de zware olympische wegrit. In tegenstelling tot de drie andere Belgische wegwielrenners zitten de Olympische Spelen er voor hen nog niet op. De tijdrit komt er immers nog aan.

Die staat woensdag op het programma. In de tussentijd is het zaak om weer voldoende frisheid op te bouwen. Dat doen ze in het wielrennen niet door stil te zitten, wel door nuttige hersteltrainingen af te werken. Zo eentje hebben Van Aert en Evenepoel al achter de rug.

"Herstel met den aero-kogel", staat op het Strava-account van Wout van Aert te lezen. Dat is sinds juni de bijnaam van Remco Evenepoel. Zijn ploegmaat Yves Lampaert gaf hem die na de tijdrit in de Baloise Belgium Tour.

Ook de gegevens van de hersteltraining die Van Aert en Evenepoel afwerkten, zijn via Strava zichtbaar. Ze maakten er een tochtje van 1 uur en 14 minuten van en legden een afstand van 38,85 kilometer af. Daar zaten ook 559 hoogtemeters bij. Van Aert kwam op Instagram ook nog eens terug op zijn zilveren medaille uit de wegrit. "Ik hou van glimmende dingen."