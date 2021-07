🎥 Alsof het met val van Van der Poel niet erg genoeg was voor Nederland: BMX'er knalt op overstekende official

Het zit fel tegen voor Nederland in de wielerdisciplines. Er was die val van Van der Poel en in het BMX kende zijn landgenoot Niek Kimmann pech. Die knalde tijdens zijn wedstrijd op een official die overstak terwijl de BMX'ers eraan kwamen gereden.

Niek Kimmann postte zelf de beelden op zijn sociale media om aan te geven wat er gebeurd was. Op die beelden is ook nog goed te horen hoe iemand roept: "Kijk uit, kijk uit!" Het is echter te laat: een official steekt over terwijl Kimmann en een concurrent op komst zijn. Kimmann kan de official niet meer ontwijken en botst tegen hem aan.

Ook een heel knappe reactie van de Nederlandse BMX'er: hij had kwaad kunnen zijn dat dit gebeurde in een olympische wedstrijd, maar was vooral bezorgd over de official. "Ik hoop dat de official ok is. Mijn knie doet pijn, maar ik hoop om weer klaar te geraken voor donderdag", schrijft Kimmann.

So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT — Niek Kimmann (@niekkimmann) July 26, 2021

Het zijn voorlopig niet de Olympische Spelen van Nederland. Zeker niet in de wielerdisciplines, met Van Vleuten die dacht dat ze won terwijl ze tweede was op de weg, Van der Poel die viel in het mountainbike en dit incident in het BMX. Daarnaast zijn er een hoop coronagevallen in het Nederlandse kamp. Tennissers Rojer en Koolhof moesten hierdoor hun Olympische Spelen vroegtijdig beëindigen.