Remco Evenepoel gaat vol voor een medaille in tijdrit: "Met twee op het podium"

Remco Evenepoel was in de Olympische wegrit slechts een kleine rol toebedeeld. In de tijdrit moet dat anders worden.

Ondanks een mindere Olympische wegrit is het vertrouwen bij Remco Evenepoel groot om er iets van te maken tijdens het tijdrijden. Evenepoel hield het positief na de wegrit. “Omdat het gevoel goed was”, zegt Evenepoel aan Het Nieuwsblad. “Ik zat in de juiste kadans. Alleen was de tijd tussen mijn aanval en de Mikuni Pass te kort om te recupereren, ik heb het bekocht.” Evenepoel moet zeker van zijn gewicht een voordeel kunnen maken. Het ideale scenario zien de renners dan ook graag komen. “Maar als ik goed herstel, hoop ik woensdag dezelfde benen te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we dan met twee op het podium kunnen staan.”