Nederland boven in de Olympische tijdrit bij de vrouwen: gouden medaille voor Annemiek van Vleuten

Nederland heeft haar fouten van in de Olympische wegrit goedgemaakt. In de Olympische tijdrit heeft het land namelijk twee medailles kunnen wegplukken. Annemiek Van Vleuten pakte goud, terwijl Anna van der Breggen goed was voor de bronzen medaille.

Annemiek Van Vleuten was één van de topfavorieten voor de gouden medaille in de Olympische tijdrit en de Nederlandse renster heeft heel wat indruk gemaakt. Zo won Van Vleuten de tijdrit met sprekend gemak. Ze was namelijk maar liefst 56 seconden sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser. Anna van der Breggen, een landgenote van Van Vleuten, was goed voor de derde plaats. Ze eindigde op 1 minuut en 1 seconde van Van Vleuten. De Belgische Julie Van de Velde eindigde op de 19de plaats.