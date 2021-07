Colombiaanse sprinter van Deceuninck-Quick.Step pakt in Tour de l'Ain eerste zege van het jaar

Het is opnieuw koersen geblazen, met de altijd lastige Tour de l'Ain. Deceuninck-Quick.Step was in de eerste rit, die wel een rustig profiel kende, aan het feest. Álvaro Hodeg kwam immers als eerste over de streep.

Het vertrek was voorzien in Parc des Oiseaux en de finish 139,1 kilometer verderop in Bourg-en-Bresse. Met Etxeberria en Tarlton waren er twee renners die zich in de aanvangsfase van de eerste rit konden afscheiden van het peloton. Duchesne zette op zijn eentje de achtervolging in.

Met succes, want Duchesne geraakte helemaal vooraan tot bij de andere twee vluchters. Op dat moment had het trio een voorsprong van 2 minuten en 40 seconden op het peloton. Na een klimmetje werd Etxebarria op afstand gereden: Tarlton, die als eerste was bovengekomen, en Duchesne gingen met hun tweetjes door.

VALPARTIJEN

In het peloton controleerde Arkéa-Samsic, maar dat had de pech dat drie renners van de ploeg betrokken waren bij een val. Later in de wedstrijd was er nog eens een valpartij in het peloton. Dat verhinderde niet dat ook de twee overgebleven vluchters eraan waren voor de moeite en het in de slotkilometers richting een massasprint ging.

Het was Deceuninck-Quick.Step dat zoals vaak in de sprints weer met een perfecte lead-out voor de dag kwam. Álvaro Hodeg spurtte naar zijn eerste officiële overwinning van het seizoen. Eerder had de Colombiaan wel al de GP Vermarc gewonnen.