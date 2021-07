Thibau Nys slaat opnieuw toe! Tweede overwinning voor jonge landgenoot in Ronde van Vlaams-Brabant

In de Ronde van Vlaams-Brabant heeft Thibau Nys opnieuw toegeslagen. In de tweede etappe van de Belgische rittenkoers was onze jonge landgenoot opnieuw sneller dan al de rest in de massasprint.

Ook de tweede etappe van de Ronde van Vlaams-Brabant moest op een massasprint eindigen en uiteraard was Thibau Nys ook nu één van de favorieten voor de dagzege. De zoon van Sven Nys bevestigde dan ook zijn goede vorm. Zo haalde hij het vlot van de rest in de massasprint, waardoor de jonge Nys zijn tweede overwinning op rij boekt. Hij staat zo ook uiteraard steviger aan de leiding in het algemeen klassement. Morgen wordt er een tijdrit gereden.