Bevestiging over nieuwe ploeg van Peter Sagan: "Nieuw hoofdstuk beginnen"

Gisteren werd het officieel bevestigd dat Peter Sagan vertrekt bij Bora-Hansgrohe. Een nieuwe deal is er voor de Slovaak ook al.

Na vijf jaar gaat de 31-jarige Peter Sagan weg bij Bora-Hansgrohe. Een nieuwe ploeg mag hij pas op 1 augustus bekendmaken.

Maar de krant Het Laatste Nieuws schrijft dat er aan hun redactie bevestigd werd dat Peter Sagan volgend seizoen voor Total Energies zal rijden. Nog twee dagen wachten op de officiële bevestiging.

"Verandering is deel van het leven", zegt Sagan over zijn vertrek bij Bora-Hansgrohe. "We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen."