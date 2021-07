Pogačar doet er nog een jaartje bij: tweevoudig Tourwinnaar ligt nu al vast tot eind 2027

Tot 2027 moet geen enkel team proberen om tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar te strikken. De Sloveen blijft zeker nog zes jaar voor UAE koersen. Zijn reeds langdurig contract werd nog met een jaartje verlengd na zijn tweede Tourzege.

Lange contracten, het is een trend geworden in het hedendaagse wielrennen. Ook Tadej Pogačar ondertekende eerder al zo eentje: hij had al een overeenkomst met UAE tot 2026. In de Emiraten beseffen ze uiteraard ook wel dat ze met hem goud in handen hebben: het contract werd al opengebroken en verlengd tot 2027.

"Ik verbind met plezier mijn toekomst aan die van de ploeg", reageert Pogačar op zijn contractverlenging. "Ik voel me hier thuis, het voelt als een grote familie. Deze ploeg ligt me goed. Ik heb hier niet enkel collega's, maar ook vrienden gevonden. Ik ben benieuwd wat de volgende jaren zullen brengen. Hopelijk komt er nog meer succes aan voor mezelf en de ploeg."

Alle noodzakelijke handtekeningen zijn gezet. Op een foto op de sociale media van UAE poseert Pogačar met CEO Mauro Giannetti en met Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, de grote baas van de ploeg uit de Emiraten.