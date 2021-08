Sterk en slim: Europees kampioen pakt de winst in Circuito de Getxo

Met Circuito de Getxo stond er op deze zondag nog een koers op het programma. Europees kampioen Giacomo Nizzolo heeft daar de winst gepakt. Nizzolo was de sterkste man in koers en kon aan de meet ook nog eens zijn snelle benen demonstreren.

Circuito de Getxo is een eendagskoers die moeilijk te voorspellen is, want op de erelijst staan renners met verschillende profielen. Met Ciccone geraakte in de finale een klimmerstype voorop, in het gezelschap van Buitrago, Gonzalez en Aleotti.

NIZZOLO LAAT NIEMAND WEGRIJDEN IN FINALE

Met Nizzolo was er een rappe man die ook nog de sprong naar voren kon maken, Covi en Schelling deden hem dat na. Zo reden er zeven renners voorop met nog tien kilometer te gaan. Schelling plaatste nog een aanval, maar Nizzolo haalde hem terug. Het was ook de verantwoordelijkheid van de Italiaan om dat te doen, want hij was op papier veruit de snelste vooraan.

Nizzolo slaagde in die opdracht en kon het zoals verwacht ook afmaken in de sprint. Aleotti en Buitrago moesten vrede nemen met respectievelijk de tweede en derde plaats. Met de Europese kampioen die op de erelijst komt, zullen de organisatoren alvast niet klagen.