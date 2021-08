38-jarige Koen de Kort kondigt afscheid aan en begint meteen aan nieuwe job in de koers: "Iets wat ik al heel lang wil"

Koen de Kort kondigt zijn afscheid aan: zijn actieve wielercarrière zit er op. Met zijn nieuwe job, die hij meteen begint uit te voeren, blijft hij wel in de koers. Sterker nog: De Kort blijft gewoon bij dezelfde ploeg. De Nederlander is vanaf heden 'support manager' bij Trek-Segafredo.

Het woord zegt het zelf: De Kort zal alles rond het materiaal van de renners en rensters ondersteunen. Een functie die hij samen met Glen Leven opneemt. "De vrouwenploeg verdient minstens zoveel aandacht als de mannenploeg. Ik denk dat het een stap in de juiste richting is dat twee personen die functie gaan invullen", zegt De Kort op de site van Trek-Segafredo.

Na een ongeluk tijdens een offroad-tocht in juni moest De Kort nog drie vingers laten amputeren. Het betekende meteen het einde van zijn actieve wielerloopbaan. Al was De Kort al langer aan het uitkijken naar een soortgelijke rol zoals hij die nu bij Trek-Segafredo krijgt. "Het is belangrijk om te begrijpen dat ik dit heel erg boeiend vind. Het is geen job die je gemakkelijk eventjes uitvoert. Dit is iets dat ik al heel lang wil."

De ploeg staat ook volledig achter hem. "Van elke renner en staflid heb ik berichten gekregen met steunbetuigingen. Als ik iets nodig heb, is er wel iemand binnen het team om mij te helpen. Dat maakt mijn wil om bij de ploeg te blijven nog sterker."