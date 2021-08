Duitse bondscoach komt na 'kamelendrijvers'-uitspraak weg met salarisverlaging en waarschuwing

De Duitse bond heeft een statement gepubliceerd over de 'kamelendrijvers'-uitspraak van bondscoach Patrick Moster op de Olympische Spelen. "Haal die kamelendrijvers in", riep die Nikias Arndt toe, toen die in de tijdrit aan het achtervolgen was op een Eritreeër en Algerijn.

Moster werd naar huis gestuurd en nu komt de BDR, de Duitse wielerfederatie, met een mededeling naar buiten. "De uitspraken van Patrick Moster zijn een enorme schending van de waarden waar wij als BDR en als sport in zijn geheel voor staan. Aan de andere kant moet er rekening mee worden gehouden dat in de 21 jaar dat Moster bij de BDR in dienst is, geen enkel wangedrag."

De BDR neemt enkele maatregelen. "Patrick Moster zal tot nader order van zijn internationale taken worden ontheven. Moster ontvangt een schriftelijke waarschuwing, die zal opgenomen worden in het personeelsdossier, en zal leiden tot juridische gevolgen in geval van herhaling. Er wordt een overeenkomstige salarisverlaging toegepast. De BDR nodigt de twee atleten uit Eritrea en Algerije uit naar Duitsland."

EXCUSES

Moster biedt hen ook zijn excuses aan. "Ik betreur mijn gedrag ten zeerste. Meteen na het evenement probeerde ik mijn excuses aan te bieden aan de twee atleten in het teamhotel, wat helaas niet meer mogelijk was vanwege hun vertrek." Hoewel de Dutise bondscoach stevig op zijn plaats is gezet, kan hij dus wel in dienst blijven bij de federatie.