OFFICIEEL: winnaar Clasica San Sebastian wordt beloond met contractverlenging bij zijn ploeg

Neilson Powless zorgde voor een verrassing in de Clasica San Sebastian door de Spaanse klassieker op zijn naam te schrijven. Hij maakte een goede indruk en haalde het uiteindelijk in de sprint van Mohoric en Honoré.

EF Education-NIPPO is tevreden over Powless, want de wielerformatie heeft besloten om zijn contract te verlengen. De ploeg maakte het nieuws zelf bekend op haar website.

We are excited to announce that @NPowless will keep racing in pink beyond the 2021 season. He’s a trusted teammate, a breakaway star and now a race winner as well. We can’t wait to see what the future holds for him. šŸ‡ŗšŸ‡ø



