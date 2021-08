Pauwels Sauzen-Bingoal geeft drie 17-jarige talenten - twee Belgen en een Italiaan - een kans in de hoofdmacht

Pauwels Sauzen-Bingoal wil ook in de toekomst zijn stempel drukken in de cross. Drie talenten van 17 jaar moeten daar mee voor zorgen. Het gaat om twee Belgen en een Italiaan die komend seizoen in de hoofdmacht koersen in de ploeg van Jurgen Mettepenningen.

Pieter Pauwels en Lorenzo Masciarelli stromen door uit de opleidingsploeg Bert Containers - Pauwels Sauzen. "Omwille van het coronavirus reed hij vorige winter uiteraard amper wedstrijden. Dan kan je ook moeilijk bewijzen dat je progressie hebt geboekt. Ik wil hem toch de kans geven zich verder te ontwikkelen", zegt Mettepenningen op de ploegsite over de Oost-Vlaming Pauwels.

"Als eerstejaars junior werd hij afgeremd door mycoplasma, maar vorig jaar bevestigde hij zijn talent met winst in Beringen en een tweede plaats in de WB-manche in Tabor", schetst Mettepenningen de afgelegde weg van de Italiaan Masciarelli. "Een echte allrounder. Zijn ouders zijn bovendien naar België komen wonen om Lorenzo alle kansen te bieden. Die wil ik hem graag ook geven."

VANDERLINDEN EEN NIEUWKOMER

Ten slotte is er nog Lukas Vanderlinden, die overkomt van het Cannibal Team. Die legde deze zomer enkele sterke resultaten voor, met onder meer een ereplaats in de klimkoers van Herbeumont. "Die resultaten hebben ons overtuigd om Lukas een kans te geven. Dat hij op de weg uit de voeten kan, is een pluspunt, want ook in de zomer rijden we een stevig programma."