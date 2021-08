Volledige programma voor het WK wielrennen bekendgemaakt

Flanders Classics heeft het gedetailleerde programma voor het WK wielrennen dat van 18 tot en met 26 september gereden wordt bekendgemaakt.

Het volledige programma van de WK-wedstrijden is bekendgemaakt, inclusief start- en eindtijden.

De heren elite rijden in het eerste weekend op zondag voor het tijdrijden, de vrouwen op maandag.

Voor de rit op de weg een week later is het omgekeerd. De vrouwen komen op zaterdag eerst aan de beurt, op zondag is het aan de heren.

Zaterdag 18 september

Training tijdritten: 9u-11u

Openingsceremonie - Knokke-Heist: 11u

Officiële opening door UCI-voorzitter David Lappartient: 18u30

Zondag 19 september

Paracyclingrace: Westkapelle - Knokke-Heist: 11u-12u30

Elite Mannen: Individuele Tijdrit Knokke-Heist - Brugge: 14u30-16u55

Maandag 20 september

U23 Mannen: Individuele Tijdrit Knokke-Heist - Brugge: 10u40-12u50

Elite Vrouwen: Individuele Tijdrit Knokke-Heist - Brugge: 14u40-16u40

Dinsdag 21 september

Junioren Vrouwen: Individuele Tijdrit Knokke-Heist - Brugge: 10u30-12u20

Junioren Mannen: Individuele Tijdrit Knokke-Heist - Brugge: 14u55-17u05

Woensdag 22 september

Team Time Trial Mixed Relay Knokke-Heist - Brugge: 14u25-16u45

Programma UCI 2021 Road World Championships - Wegritten

Donderdag 23 september

Officiële trainingen wegritten: 9.30u-12.30u

Vrijdag 24 september

Junioren Mannen: Wegrit Leuven: 8u15-11u15

U23 Mannen: Wegrit Antwerpen - Leuven: 13u25-17u40

Zaterdag 25 september

Junioren Vrouwen: Wegrit Leuven: 8u15-10u15

Elite Vrouwen: Wegrit Antwerpen - Leuven: 12u20-16u45

Zondag 26 september

Elite Mannen: Wegrit Antwerpen - Leuven: 10u25-17u