OFFICIEEL: Trek-Segafredo maakt werk van de toekomst en laat vijf renners hun contract verlengen

Rond Trek-Segafredo was het nog stil qua transfernieuws, maar vandaag is daar verandering in gekomen. Er hebben namelijk vijf renners hun contract verlengd bij de wielerformatie. De grootste namen zijn Bernard en Elissonde.

Trek-Segafredo maakt werk van haar toekomst. De wielerploeg heeft vandaag bekendgemaakt dat vijf renners hun contract hebben verlengd. De twee grootste namen zijn de Fransmannen Julien Bernard en Kenny Elissonde. Ook de Italianen Antonio Tiberi en Antonio Nibali hebben hun contract verlengd bij Trek-Segafredo. Daarnaast heeft de wielerformatie ook beslist om het contract van de Spanjaard Juanpe López te verlengen. 📢TEAM NEWS!



Five fresh contracts for our climbers: @KennyElissonde, @AntonioTiberi4, @JulienBernard17, @juanpelopez97, @AntonioNibali

