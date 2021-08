Omnium: Kenny De Ketele eindigt op dertiende plaats, Walls pakt gouden plak

Kenny De Ketele hoopt op zijn laatste Spelen in het omnium een goede beurt te maken. De top tien halen zat er in de scratch echter niet in. De Ketele zal op de andere onderdelen dus beter moeten presteren om in de buurt van de medailles te komen. Ook voor Viviani werd het geen geslaagde start.

De scratch is het eerste onderdeel in het omnium, waarna ook nog de temporace, de afvalling en de puntenkoers volgen. Elia Viviani verdedigt zijn olympische titel van in Rio, maar schoot niet de best uit de startblokken. De Italiaan was pas dertiende.

Met Roger Kluge vinden we op plek twaalf nog een wegrenner terug. Nog één positie hoger: Kenny De Ketele. Onze landgenoot had geen reactie in huis op de uitval van enkele favorieten. Hopen dus dat de volgende onderdelen voor een beter resultaat zorgen.

WALLS DE BESTE IN DE SCRATCH

De Brit Walls is met veertig punten het best begonnen aan het omnium. Benjamin Thomas heeft 38 punten, Jan-Willem van Schip heeft er 36.

Update: Walls, Thomas en Van Schip hebben in de temporace verder afstand genomen van de rest. Zij lijken rijp voor een medaille. Van Schip was de winnaar van de temporace. De Ketele sprokkelde ook wel heel wat punten door het pak te dubbelen. Hij was zevende in het tweede onderdeel van het omnium en is nu ook zevende in de stand.

Update 10u35: Tegenvallende afvalkoers van De Ketele. Onze landgenoot liet zich snel verrassen en viel al vroeg af. De Ketele zakt naar een tiende plaats in het klassement. Viviani wint de afvalkoers en doet een goede zaak in het klassement. Walls blijft na drie van de vier onderdelen op plaats 1, voor Van Schip en Thomas.

Update 11u35: Walls geeft zijn leidersplaats niet meer uit handen in de afsluitende puntenkoers. De Britt wint goud. Campbell pakte na een schitterende puntenkoers nog de zilveren plak, titelverdediger Viviani kwam niet verder dan brons. Kenny De Ketele reed een anonieme ploegenkoers en kon geen punten sprokkelen. Hij eindigt de omnium op de dertiende plaats (70 punten).