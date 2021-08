Thibau Nys blijft winnen op de weg en is nu ook de snelste in omgeving van Namen

Als winnen op de weg een voorbode is voor een sterk crossseizoen, is Thibau Nys prima bezig. Na zijn eerdere ritzeges in de Ronde van Vlaams-Brabant is Nys nu ook succesvol in de Ronde van Namen. Daar spurtte hij naar winst in de eerste etappe.

De Ronde van Namen werd op gang gebracht met een etappe van 120 kilometer van Walcourt naar Profondeville. Aan de finish zou er gesprint worden voor de overwinning. Het is inmiddels al geen geheim meer dat Nys in de sprint zich er wel eens durft tussen te gooien. TOP DRIE VOLLEDIG BELGISCH Dat was deze keer niet anders. Hij deed het met succes: Thibau Nys klopte landgenoten Vince Gerits en Elias Maris en pakte de overwinning. Logischerwijs is Nys ook meteen de eerste leider in de Ronde van Namen, een rittenkoers door de gelijknamige provincie. Nys begint dus in de leiderstrui aan de tweede etappe: die gaat van start in Vresse-sur-Semois en eindigt in Gedinne.