Volgende grote ronde komt er niet: plannen van Chris Froome herbekeken na anonieme Tour de France

Het blijft een moeizame weg terug naar de top voor Chris Froome. In de Tour de France reed de Brit eerder anoniem rond en een volgende grote ronde staat niet langer op zijn programma. Froome komt niet aan de start van de Vuelta.

Dat meldt Cyclingnews. Het forfait van Froome voor de Vuelta heeft er niet alleen mee te maken dat hij ook in de Tour de France geen tekenen van beterschap vertoonde. Froome trok overigens naar de Tour in de rol van ploegkapitein, omdat Michael Woods in betere vorm verkeerde.

KORTERE RITTENKOERSEN EN EENDAGSKOERSEN

Sinds die Tour heeft Froome door gezondheidsproblemen niet volledig door kunnen trainen. Daarom opteren ze er bij Israel Start-Up Nation voor om hem zeker niet nog eens aan de start van een koers van drie weken te brengen. In plaats daarvan zouden wedstrijden als de Deutschland Tour, de Ronde van Lombardije, de Ronde van Slovakije, de Ronde van Sicilië en de Coppa Agostoni op zijn programma staan.

Zo heeft Froome dus wel al een goed zicht op welke koersen hij gaat rijden in het najaar. De Vuelta hoort daar dus niet bij. In 2011 en 2017 was Froome eindwinnaar in de Ronde van Spanje.