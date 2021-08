Dan toch geen Sloveens duel in de Vuelta: Tadej Pogacar last kleine rustperiode in en is niet van de partij

Nils Wens

Foto: © photonews

Wie in de Vuelta hoopte op een duel tussen de twee Slovenen Primoz Roglic en Tadej Pogacar, komt bedrogen uit. Pogacar heeft namelijk beslist om niet deel te nemen aan de Ronde van Spanje. Tadej Pogacar kon dit seizoen op zeer dominante wijze de Tour de France op zijn naam schrijven, maar hij gaat het kunststukje niet herhalen in de Ronde van Spanje. Pogacar heeft namelijk beslist om de Vuelta links te laten liggen. Bij Het Laatste Nieuws staat te lezen dat Pogacar een rustperiode zal inlassen, zodat hij zich kan voorbereiden op het WK. Ook het EK en de Italiaanse najaarsklassiekers staan nog op het programma van Pogacar.



