Renaat Schotte keek op van de Belgen in ploegkoers: "Eerste keer dat ik dat zie"

Jolien D'hoore en Lotte Kopecky hebben er een verschrikkelijke ploegkoers op zitten in Tokio. Eentje om snel te vergeten.

Renaat Schotte kon zijn ogen niet geloven. "Het is de eerste keer dat ik Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zie neergaan in een tuimelpartij. Dat had je vroeger in het begin van de ploegkoers bij de vrouwen wel, maar de Belgen waren daar nooit bij", zegt Schotte op Sporza.

Het verdict was dan ook hard. Geen kans op een medaille, terwijl dat zeker mogelijk was. "Al vanaf het begin holden ze achter de feiten aan, maar dat vormde niet per se het drama. Na de twee valpartijen was het dan wel helemaal voorbij. Gespeeld en verloren kan je niet zeggen, want ze zijn nooit in het stuk voorgekomen. En zo blijf ik met het gevoel zitten dat hier veel meer in zat."

Veel tijd om na te denken en te piekeren is er niet. "Achteraf veel ‘wat en als’, maar zo’n ploegkoers is als een puzzel van 1.000 stukjes. Die moet je allemaal leggen en als je sukkelt met de eerste 100 krijg je rest ook niet gelegd. Eens Lotte Kopecky start in het omnium, zal ze niet meer denken aan de teleurstelling van vandaag."