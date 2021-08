Trek-Segafredo heeft selectie rond voor de Vuelta: Ciccone kopman, ook Amerikaans toptalent van de partij

Volgende week zaterdag gaat de Vuelta van start. Trek-Segafredo heeft deze ochtend haar selectie bekendgemaakt en daar zijn enkele leuke namen bij. Zo is Ciccone de kopman en is ook Simmons van de partij.

Bij Trek-Segafredo krijgt Giulio Ciccone voor het eerst zijn kans als kopman in een grote ronde. Hij zal de ploeg namelijk aansturen in de Vuelta. Hij krijgt enkele goede knechten mee in de bergen, want ook Brambilla en Elissonde zijn geselecteerd.

Daarnaast kiest Trek-Segafredo ook voor het Amerikaanse toptalent Quinn Simmons, terwijl ook Alex Kirsch, Juanpe López en Kiel Reijnen zullen deelnemen aan de Vuelta voor de Amerikaanse wielerformatie.