Patrick Lefevere maakt rekening van Marc Sergeant op en denkt aan eigen afscheid

Lotto Soudal maakte deze weekend bekend dat het contract van Marc Sergeant niet meer verlengd wordt.

Over het einde van de samenwerking wil Lefevere zich niet uitspreken. “Daarvoor ken ik de interne keuken onvoldoende”, schrijft Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad. “Maar dat Marc (en Herman Frison) vakmensen zijn, staat buiten kijf. Ik mag zeggen dat ik Marc heb gelanceerd als ploegleider. In 1999 werkte hij als juniorencoach voor de Belgische bond toen ik hem aan boord haalde bij de Mapei-ploeg.”

Het contact en respect is altijd gebleven, maar de twee hebben ook nog andere interesses. "Ik waardeer de sms’jes met felicitaties die hij zonder uitzondering stuurt als onze ploeg wint. Zelfs in de voorbije Tour, waar Lotto-Soudal zoveel miserie had. Marc is fijnbesnaarder dan ik ben. Mensen noemen mij soms een wijnkenner, maar ik heb niet de helft van de kennis die Marc heeft. Het is wel het grootste raakpunt tussen ons beide: een grote interesse in gastronomie.”

Het afscheid van Sergeant doet ook denken dat er een moment zal komen dat Lefevere moet stoppen. “In het wielrennen heeft niemand het eeuwige leven. Het is onvermijdelijk dat ik in mijn rol als CEO ooit ook afscheid moet nemen van mensen die binnen mijn ploeg een enorme staat van dienst hebben. Als het zover is, zal ik dat doen met de nodige égards. Een monument als Marc Sergeant had die deze week ook verdiend.”