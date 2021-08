Tim Wellens begint maandag aan Ronde van Polen: Nog steeds geen verklaring voor dip

Maandag gaat de Ronde van Polen van start. Een rittenkoers waarin de Belgen altijd wat laten zien.

Tim Wellens won de Ronde van Polen in 2016. In de laatste vijf jaar deden ook Dylan Teuns en Remco Evenepoel hem dat na. “Tja, dat is al een tijdje geleden en toen was ik echt goed”, herinnert Wellens zich bij HBVL. “Het verschil met nu is dat ik volledig in het duister tast over mijn huidig vormpeil. Ik heb namelijk nog geen wedstrijden en resultaten kunnen rijden die een valabel vergelijkingspunt vormen.”

Wellens komt uit een mindere periode waarvoor nog altijd geen verklaring gevonden is. “In de Ronde van Wallonië ging het behoorlijk. Ik ben al blij dat ik na mijn conditionele dip weer stevige wattages kan trappen en kan afzien op training. Dat is alvast het goede nieuws. Wat er precies aan de hand was in de periode voor het BK en de Tour is eigenlijk nog altijd niet duidelijk. Het ging gewoon niet en het leek me beter om mijn tijd te nemen om te herstellen. Er zaten ook nog twee coronavaccinaties tussen, maar of die een rol speelden, weet ik niet.”