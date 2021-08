Van zware valpartij in Giro naar eindelijk nog eens winst voor Landa: "Ik voel me goed met het oog op de Vuelta"

Met Mikel Landa heeft een grote pechvogel uit de Giro de winst kunnen pakken in de Ronde van Burgos. Een zware val maakte al snel een kruis over de hoop om de Giro te winnen. Landa wil nu een zo goed mogelijk figuur slaan in de Vuelta.

Na zijn twee vierde plaatsen in de Tour en zijn podiumplek in de Giro uit 2015, behoort Mikel Landa voor aanvang van elke grote ronde wel tot het kransje outsiders. Winnen, dat doet de Spanjaard dan weer niet zoveel. Zijn vorige overwinning was een ritzege in de Tirreno-Adriatico in 2018.

"Het doet goed om na die val en blessure nog eens op het hoogste schavotje van een podium te staan", trapt Landa een open deur in na het winnen van de Ronde van Burgos. "De ritzege was het eerste doel. Uiteindelijk hielden we de eindzege in het klassement binnen onze ploeg, We hadden hier een sterke ploeg en hebben ons best gedaan."

ZOEKEN NAAR TOPVORM

Uiteraard geeft dit zijn vertrouwen een ferme boost. "Ik voel me nu goed met het oog op de Vuelta. Ik wist dat ik nog enkele weken nodig had om in de beste vorm te komen. Ik denk dat we er dag per dag wel geraken."