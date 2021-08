OFFICIEEL: UAE Team Emirates blijft uithalen op de transfermarkt en plukt nu klimmer weg bij Jumbo-Visma

UAE Team Emirates heeft de voorbije dagen al heel wat straffe renners voorgesteld en daar komt nu nog een sterke klimmer bij. Zo neemt de ploeg George Bennett over van Jumbo-Visma.

Niet dat Tadej Pogacar het nodig had in de Tour, maar UAE Team Emirates is wel een sterkere ploeg aan het bouwen rond de Sloveen voor de komende jaren. Zo heeft de ploeg nu met George Bennett een goede klimmer in huis gehaald.

Bennett is de nationale kampioen van Nieuw-Zeeland en hij kwam de voorbije jaren uit voor Jumbo-Visma. Bennett is al de vijfde versterking van UAE Team Emirates in even veel dagen. Eerder werden ook al Joao Almeida en Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick-Step), Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe) en Marc Soler (Movistar) binnengehaald.