Renner van Deceuninck-Quick-Step moet tevreden zijn met tweede plaats in eerste etappe Ronde van Polen: "Het geeft mij vertrouwen dat ik deze week opnieuw voor de overwinning kan vechten"

In de Ronde van Polen was de overwinning in de eerste etappe maandag voor de Duitser Phil Bauhaus van Bahrain - Victorious. Alvaro Hodeg van Deceuninck-Quick-Step moest tevreden zijn met de tweede plaats.

De Colombiaan van de Belgische wielerformatie was tevreden over zijn prestatie. "Het team heeft het geweldig gedaan vandaag. Ze trokken de hele etappe en leidden me naar buiten in de slotkilometers. De finale was hard en sommige jongens probeerden vroeg te gaan, dus ik anticipeerde op hun bewegingen. Ik hoopte dat die versnelling genoeg was om me de zege te bezorgen, maar een andere renner was sneller en had meer in de benen", aldus Hodeg na de eerste etappe in een reactie op de website van Deceuninck-Quick-Step.

"Hoe dan ook, om op het podium te staan na zo'n finish is nog steeds een goed resultaat dat mij vertrouwen geeft dat ik deze week opnieuw voor de overwinning kan vechten", legde Alvaro Hodeg uit.