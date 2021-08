OFFICIEEL: Tony Gallopin verlaat AG2R Citroën Team en keert terug naar ploeg waar hij acht jaar geleden al actief was

Tony Gallopin verlaat AG2R Citroën Team aan het einde van dit seizoen. De Franse renner keert terug naar Trek-Segafredo, waar hij in het verleden al heeft gereden. Zo won hij nog de Clasica Ciclista San Sebastian voor de Amerikaanse wielerformatie.

Tony Gallopin is 33 jaar oud, maar de Fransman is zeker nog niet versleten. Dat wil hij volgend seizoen bewijzen bij Trek-Segafredo, want hij keert terug naar de ploeg waar hij acht jaar geleden ook al actief was.

Bij Trek-Segafredo won Gallopin in het verleden onder meer de Clasica Ciclista San Sebastian. De voorbije jaren was Gallopin actief voor AG2R Citroën Team, maar hij verlaat dus de ploeg na vier seizoenen.