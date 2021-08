Yves Lampaert reageert na de nederlaag van Mark Cavendish in Denemarken

Dylan Groenewegen zette Deceuninck-QuickStep een ferme hak door Mark Cavendish met ruim verschil te kloppen.

Geen zege voor Deceuninck-QuickStep in de eerste rit van de Ronde van Denemarken. Groenewegen won, met twee lengtes voorsprong op Cavendish.

Yves Lampaert kon dan ook niet anders dan zijn meerdere erkennen, al waren er wel verzachtende omstandigheden voor de mannen van Patrick Lefevere.

“Jumbo-Visma verdiende de zege, maar in de slotfase moesten we het stellen zonder Michael Morkov, die van fiets moest wisselen door pech”, klonk het bij Lampaert.

Lampaert werd elfde. Hij ambieert de eindzege in Denemarken. “Het is een doel. Als ik kan uitrijden, tenminste. De bevalling van mijn zwangere vriendin Astrid is voorzien voor over tien dagen en dat wil ik niet missen. Hoe sneller ik rijd, hoe rapper ik thuis ben.”