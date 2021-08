DSM gunt twee talenten de overstap naar de WorldTour als neoprof in 2022

Twee talenten die als neoprof aan het seizoen 2022 zullen beginnen, rijden bij DSM. Nu al maken Leon Heinschke (foto) en Marius Mayrhofer deel uit van het Development Team van DSM. Volgend jaar zullen de twee Duitsers overgeheveld worden naar de WorldTour-ploeg.

Daarover hebben ze beiden een akkoord bereikt met DSM. Deel van deze overeenkomst is ook dat ze hun handtekening zetten onder een contract tot 2023. De 21-jarige Heinschke was onlangs de beste jongere in de Ronde van de Alsace en reed op Belgische bodem al Le Samyn en de Ronde van Limburg uit.

"Het is altijd al een droom geweest van mij om prof te worden en de ploeg heeft me de voorbije jaren veel vertrouwen gegeven", zegt Heinschke. "Zowel sportief als persoonlijk heb ik me goed ontwikkeld. Ik wil gewoon blijven leren en me zo goed mogelijk blijven ontwikkelen."

GOEDE BASIS

De 20-jarige Mayrhofer werkte in ons land de reeds vernoemde wedstrijden ook af en bereikte tevens de finish in de GP Jean-Pierre Monseré. In de openingsrit van de Coppi e Bartali eindigde Mayrhofer derde. "Ik ken de ploeg al goed. Deze relaties en structuur geven ons een goede basis om op verder te bouwen. Ik kijk er echt naar uit om de stap voorwaarts te zetten."