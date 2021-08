Fabio Aru rijdt nog één keer de koers die hem zijn grootste zege gaf en zwaait nadien af als profrenner

De 31-jarige Fabio Aru zwaait bijna af als profwielrenner. Nog één keer rijdt hij wel de koers die hem de grootste overwinning uit zijn carrière opleverde. De Italiaan staat zaterdag aan de start van de Vuelta, die hij in 2015 won. Binnen drie weken hangt hij zijn fiets aan de haak.

"Het is niet gemakkelijk om tot deze beslissing te komen, maar het is iets waar ik het al een tijdje met mijn familie heb over gehad", onthult Aru. "Tijdens een carrière als wielrenner spendeer je veel tijd weg van huis. Het is nu tijd dat ik iets teruggeef aan mijn familie."

In zijn zestien jaar als prof heeft Aru uiteraard met heel wat mensen samengewerkt. "Ik wil mijn dankbaarheid getuigen aan al mijn voormalige ploegmaats en stafleden die me naar een hoger niveau hebben gebracht. Ik wil ook eer betuigen aan mijn huidige ploeg Qhubeka NextHash. Dit is een unieke ploeg, niet alleen in het wielrennen, maar in de sport in het algemeen."

Aru ziet zijn afscheid als prof dichterbij komen, al is het voor hem geen afscheid van de fiets. "Ik ga blijven met de fiets rijden, want dat is wat ik graag doe. Nu ben ik nog gefocust op het zo goed mogelijk doen in de Vuelta." Door de Vuelta van 2015 te winnen, werd Aru een groterondewinnaar. In de Vuelta behaalde hij ook twee ritzeges. In de Tour won hij één rit en in de Giro twee. Vanaf 2018 kende Aru minder succes.