Jumbo-Visma moet het met renner minder doen in de Ronde van Polen: Nederlander is niet 100% fit

Jumbo-Visma moet het vanaf vandaag zonder Antwan Tolhoek doen in de Ronde van Polen. De Nederlander gaat namelijk niet meer aan de start verschijnen van de vierde etappe. De Nederlandse wielerploeg maakte het nieuws zelf bekend. Volgens Jumbo-Visma zou Tolhoek niet meer 100% fit zijn.

Unfortunately @TolhoekAntwan will not start in today’s stage. He is not one hundred percent fit.