Vanthourenhout blikt vooruit op EK: "Als Evenepoel een medaille pakt, zal ik dat fantastisch vinden"

Met het oog op de kampioenschappen is het een belangrijke periode voor Vanthourenhout. Evenepoel, die neemt hij zeker mee naar het EK. Met aangepaste ambities weliswaar. Een nieuwe Europese titel is niet wat de bondscoach verwacht, maar een medaille zou wel mooi zijn.

Terwijl zijn entourage dit jaar niet echt meer iets van hem verwacht dit jaar, stelt Evenepoel dat hij op een goede dag voor de zege koerst op het EK. Dan gaat het in de eerste plaats over het tijdrijden. Kan een nieuwe Europese tijdrittitel voor Evenepoel? "Dat is niet wat we verwachten. Op dit moment moeten we voorzichtig zijn. Zijn lichaam reageert nog altijd niet zoals het moet", aldus bondscoach Vanthourenhout in HLN.

Wat mag er van Evenepoel dan wel verwacht worden op het EK tijdrijden? "Ik vond zijn tijdrit op de Spelen zeker binnen de normen. Voor mij is hij een medaillekandidaat, en mocht hij één van die goede dagen hebben, gaan we dat snel weten. Als hij een medaille pakt op het EK zal ik dat fantastisch vinden."

NET NIET NAAR SPELEN = WEL NAAR EK

Voor de andere plaatsen in de selectie voor de wegrit hanteert Vanthourenhout een aparte aanpak. "Zij die naast een olympische selectie zijn gevallen, komen nu het eerst aan bod. Ik heb het over Ben Hermans, Harm Vanhoucke en Dylan Teuns. Zij stonden op de longlist voor de Spelen."

Gaan zij mee, dan vallen er nog enkele knopen door te hakken. "Ik mag acht renners selecteren voor de wegrit en twee voor de tijdrit. Evenepoel en Van Wilder waren mijn eerste keuze voor de tijdrit. Ilan zit in een moeilijke periode en heeft bedankt voor een selectie. Ik ben nu op zoek naar een andere jonge, goede tijdrijder."

GEEN EK VOOR LAMPAERT

Yves Lampaert, de Belgisch kampioen in het werk tegen de klok, gaat dus niet de tweede tijdritman worden. "Hij kiest voor een programma met het oog op een WK-selectie en op Parijs-Roubaix één week later. Wat het EK betreft, laten we het zo voor Yves."