📷 Bahrain Victorious aast op eindwinst in de Ronde van Spanje en dat willen ze behalen in een nieuw truitje

Vanaf zaterdag staat in Spanje de Vuelta op het programma. Er doen heel wat sterke renners mee en ook Bahrain Victorious heeft met Mikel Landa een renner die voor de eindwinst kan gaan.

Bahrain Victorious start met heel wat ambitie aan de Vuelta en ze zullen ook in een nieuw jasje in de Ronde van Spanje te zien zijn. Donderdag maakte de ploeg namelijk bekend dat ze de Vuelta in een andere tenue zullen rijden.

De tenue is enkel voor de Spaanse rittenwedstrijd, want daarna keert Bahrain Victorious terug naar haar oude truitje. Wat vindt u van het speciale truitje van de ploeg voor de Vuelta? Laat het weten in de reacties!