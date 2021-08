Mathieu van der Poel zal strijden voor regenboogtrui op WK Mountainbike

Na een pijnlijke valpartij en een olympische nachtmerrie heeft Mathieu van der Poel de knop omgedraaid en heeft hij een ander mountainbikedoel gevonden: het wereldkampioenschap.

De Olympische Spelen konden niet veel dramatischer aflopen voor Mathieu van der Poel, vanwege een missend plankje zat zijn olympische droom er al snel op. Maar eind augustus zal hij een gooi doen naar de wereldtitel. Zijn grootste concurrent zal er alllszins niet bij zijn.

Het WK mountainbike vindt dit jaar plaats in Val di Sole in Italië. Naar eigen zeggen is Van der Poel al genoeg hersteld van zijn valpartij in Tokyo om vol voor de regenboogtrui te gaan. "Het was na de Spelen belangrijk om nieuwe doelen te stellen. Ik kom graag in Val di Sole en won er bovendien in 2019 nog de wereldbekerwedstrijd", klinkt het bij de Nederlander.

Met één concurrent zal Van der Poel zeker niet moeten afrekenen. Olympisch kampioen Tom Pidcock maakt namelijk zijn groterondedebuut in de Vuelta en rijdt de komende drie weken in Spanje. De uitgelezen kans voor Van der Poel?