📷 Na Carapaz nu ook gouden fiets voor Roglič: olympische tijdritkampioen begint aan Vuelta met verwijzing naar Tokio

Primož Roglič staat zaterdag aan de start van de Vuelta met een gouden tijdritfiets, wat uiteraard een verwijzing is naar zijn triomf in de olympische tijdrit in Tokio. Eerder voorzag Ineos ook al een gouden fiets voor Richard Carapaz, de olympische kampioen op de weg.

De Vuelta begint zaterdag echter met een tijdrit en dus is het vooral Primož Roglič die zijn verwezenlijking op de Olympische Spelen in de verf kan zetten. Jumbo-Visma laat Roglič van start gaan in de openingstijdrit met een gouden Cervélo.

Ook in de tijdrit die later nog op het programma staat in de Vuelta zal Roglič op deze nieuwe fiets rijden. Eerst dus die zeven kilometer die de renners zaterdag voorgeschoteld krijgen in de tijdrit. De gouden elementen die in de fiets van Roglič verwerkt zijn, zullen alvast voor prachtige beelden zorgen.

Met een sterke prestatie op die gouden fiets zou de Sloveen alvast een statement kunnen maken richting de andere klassementsmannen. Roglič is voor het tweede jaar op rij titelverdediger in de Vuelta, de grote ronde die hij zowel in 2019 als in 2020 wist te winnen.