Rally boven in de koers, nieuwe ritzege in Ronde van Portugal voor Amerikaanse ploeg

Niet veel na hun ritoverwinning in de Ronde van Denemarken, konden ze bij Rally Cycling opnieuw victorie kraaien. Ditmaal in de Ronde van Portugal, en dat was ook nog niet zo lang geleden.

De Ronde van Portugal is een loodzware ronde met een iets minder sterk deelnemersveld als de Ronde van Denemarken en de Ronde van Polen die op hetzelfde moment plaatsvinden. In de achtste etappe moesten de renners heel wat klimmen voor ze de finish in Montalegre bereikten. Een ruime vlucht van 18 renners koos het hazenpad in de hoop om het peloton voor te blijven in het snikhete Portugal. Onder hen één Belg: Kenny Molly van Bingoal Pauwels Sauzen. Ondanks de aanhoudende druk van een jagend peloton onder de leiding van thuisploeg W52-FC Porto leek de vroege vlucht de juiste gok te hebben gewaagd. Op de slotklim van 9 kilometer toonde Kyle Murphy zich de sterkste en soleerde naar de overwinning. Murphy was eerder ook al de sterkste in de tweede etappe.