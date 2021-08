Renner van BORA-Hansgrohe kampt met acute ontsteking en geeft op in Ronde van Polen

BORA-Hansgrohe moet het met een renner minder doen in de Ronde van Polen. De Italiaan Matteo Fabbro is namelijk niet meer van de partij. Hij is donderdag niet meer van start gegaan in de rittenwedstrijd.

De Duitse wielerploeg liet het nieuws zelf weten op sociale media. Zo zou Fabbro kampen mert een acute ontsteking.

🇵🇱 #TDP2021



again we got a break of 5 riders. gap is 3‘ with 140km remaining. unfortunately @M_Fabbro95 wasn’t able to start today due to an acute inflammation. pic.twitter.com/cA7fhOcdgW