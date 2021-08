Tosh Van der Sande een hele knappe tweede achter Remco Evenepoel: "Besefte direct dat hij outstanding was"

De meeste spotlights gingen naar ritwinnaar Evenepoel, maar ook de tweede plaats van Van der Sande mocht gezien worden. Op zo'n lastige lokale omloop was het schitterende prestatie voor een renner met zijn profiel om al de rest - uitgezonderd Evenepoel - achter zich te laten.

Van der Sande wist wel dat één en ander mogelijk was in de koninginnenrit. "Ik begon de zwaarste etappe van de Ronde van Denemarken met ambitie, want uit mijn eerdere deelname in 2015 leerde ik dat ik met goede benen kans maakte op een mooi resultaat. Op een zeventigtal kilometer van de meet nam Riwal Cycling de wedstrijd in handen en uiteindelijk scheurde het peloton al op 50 kilometer van de meet."

Een attente Van der Sande was mee. "Ik maakte deel uit van een beperkte groep renners die als eerste het lokale circuit opdraaide. Evenepoel plaatste meteen een verschroeiende demarrage, ik probeerde nog mijn wagonnetje aan te haken, maar besefte direct dat hij outstanding was. Ik voelde me de sterkste van de rest. Op de laatste beklimming kon ik mijn tweede plek veiligstellen."

RUGPROBLEMEN VERLEDEN TIJD

Voor Van der Sande is zijn goede prestatie in Denemarken een welgekomen opsteker. "Het is een opluchting dat de rugproblemen die me tot opgave dwongen in de Tour nu volledig verleden tijd zijn. Het is fijn om weer op volle sterkte te kunnen rijden en het voelde fantastisch om nog eens voor de prijzen te gaan."

Wat is er nog mogelijk voor de Lotto-renner in de Ronde van Denemarken? "Ik sta momenteel tweede in het algemeen klassement, maar de afsluitende tijdrit is niet meteen mijn favoriete onderdeel. We zien wel waar het schip strandt. Tweede worden op dergelijk lastig parcours tussen een sterk deelnemersveld stemt me alvast heel tevreden."