Intermarché-Wanty Gobert als enige WorldTeam naar Leuven: "Eigenlijk een eenvoudige koers"

Intermarché-Wanty Gobert is zondag het enige WorldTeam aan de start van de Grote Prijs Jef Scherens in Leuven.

Hilaire Van Der Schueren heeft alvast goede herinneringen aan die koers. Bjorn Leukemans (2015) en Dimitri Claeys (2016) wonnen er.

"We willen van in het begin volledig in de wedstrijd zitten om te voorkomen dat we achter de feiten aan moeten lopen", zegt sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren. "In deze GP Jef Scherens is je liedje namelijk uitgezongen na een ronde als je met het team op kop moet rijden. Eigenlijk is dit een eenvoudige koers. Maar dan alleen als je goed bent."

Daar heeft Van Der Schueren de nodige mannen voor mee. "Wij hebben met Aimé De Gendt, Tom Devriendt, Jonas Koch en Baptiste Planckaert jongens om te scoren. Stijn Daemen rijdt als stagiair zijn eerste wedstrijd in onze kleuren en zal samen met Théo Delacroix en Corné van Kessel de opdracht krijgen om van bij de start attent te zijn. In deze semiklassieker is het onvoorspelbaar of er een vroege vlucht of meteen een meer omvangrijke groep wegrijdt. Wat we wel weten, is dat er steevast sterke renners op het podium staan en daar wil ik iemand van ons bij zien."