Philipsen komt terug op een van zijn grootste teleurstellingen: "Dichter kan je niet komen"

Jasper Philipsen is dezer dagen een druk gesolliciteerd man. In de Tour waren er vooral teleurstellingen, met al die dichte ereplaatsen. Iedereen is benieuwd of Philipsen in de Vuelta wel opnieuw van de overwinning kan proeven.

Één Tourrit in het bijzonder heeft er fel ingehakt, geeft Philipsen toe in HLN. "Mijn tweede plaats op de Champs-Elysees was een van de grootste teleurstellingen in mijn carrière. Dichter dan dat kan je bij de overwinning niet komen. Het was de slotrit in de Tour, er kwam ook geen herkansing meer."

Het komt er op aan om nu de knop om te draaien. Is het makkelijker winnen in de Vuelta? "Vorig jaar is het me in elk geval gelukt. De Tour was zo zwaar in het begin dat er niet veel sprinters meer overbleven. Ook in de Vuelta zal de concurrentie groot zijn. We zullen zien of het dit keer opnieuw lukt."

In de massasprinten in Spanje houdt Philipsen onder andere rekening met Démare, Jakobsen, Meeus, Dainese en Molano.