GP Jef Scherens is ook dit jaar voor Niccolo Bonifazio, Gianni Vermeersch eerste Belg op derde plaats

Niccolo Bonifazio heeft opnieuw de GP Jef Scherens op zijn naam kunnen zetten. De Italiaanse sprinter was namelijk ook in de vorige editie de snelste. Gianni Vermeersch was de eerste Belg op de derde plaats.

De GP Jef Scherens eindigt meestal op een massasprint en het was in deze editie niet anders. De grote kanonnen wilden zich uiteraard tonen, maar wie er niet bij was in de sprint was Tim Merlier. Onze landgenoot kwam niet in het stuk voor. De overwinning was uiteindelijk voor Niccolo Bonifazio. De Italiaanse sprinter was sneller dan de Fransman Nacer Bouhanni en onze landgenoot Gianni Vermeersch. Bonifazio heeft de GP Jef Scherens zo voor de tweede keer op rij gewonnen.