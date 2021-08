Naast Evenepoel won nog renner van Deceuninck-Quick.Step een tijdrit: "Veelbelovend voor het EK in september"

Het is nu al een fantastisch weekend voor Deceuninck-Quick.Step. Evenepoel won de tijdrit in Denemarken en Cavagna deed hetzelfde in Polen. De Franse tijdrijder heeft zijn zinnen nu al gezet op een kampioenschap dat er volgende maand aankomt.

In Denemarken was de eindzege ook voor Remco Evenepoel, in Polen ligt Almeida op koers om die te pakken. Als Rémi Cavagna ook in de prijzen wilde vallen, moest hij het doen in de tijdrit in Katowice. "Ik kan je zeggen dat ik heel blij ben."

VEEL VOLDOENING

Cavagna heeft al een paar keer net naast een tijdritzege gegrepen: in Catalonië, in de Giro. Dan doet het uiteraard deugd als het wel nog eens lukt. "Elke overwinning in het tijdrijden - mijn specialiteit - geeft me veel voldoening. Ik heb thuis hard gewerkt en het voelt geweldig om deze rit te winnen."

Cavagna blijft wel zelfkritisch, en tegelijkertijd kijkt hij uit naar wat nog komen gaat. "Ik reed wel geen perfecte koers. Langs de andere kant gaf ik wel alles en reed ik met vertrouwen. Dat is veelbelovend voor het EK in september, mijn volgende grote doel."