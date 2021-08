Intermarché-WG heeft ritwinnaar én leider in de Vuelta: "Geloofde enorm in mezelf, Valeria Piva is slimme ploegleider"

Dit moet één van de meest succesvolle dagen ooit zijn voor Intermarché-WG. De ritwinnaar en de leider in de Vuelta rijdt bij de Belgische ploeg en luistert naar de naam Rein Taaramäe. De Estse ancien klauterde solo naar de ritzege en veroverde zo ook de rode trui.

Zijn vorige ritzege in een grote ronde dateerde van vijf jaar geleden, maar wie Taaramäe al afschreef, komt dus bedrogen uit. "Eigenlijk had ik dit wel wat verwacht. Valerio Piva is een heel slimme ploegleider. Ik had het met hem over de ritzege en de leiderstrui. Ik geloofde enorm in mezelf."

Taaramäe lag vooral wakker van de klassementsmannen. "Het ging erom of het peloton ons ging terugnemen of niet. Toen ik zag dat we voorop zouden blijven, was het de vraag hoe goed Dombrowski en Elissonde waren. De andere renners waren ook goed, maar van die twee weet ik: zij zijn kwaliteit. Ik wist niet dat ik hen ging verslaan, maar ik geloofde er wel in, want ik heb het in het verleden al gedaan."

EERSTE LEIDERSTRUI IN GROTE RONDE OP 34STE

De rode trui komt daar nog eens bovenop als een prachtige bonus. "Ik ben 34, ik heb niet veel jaren meer om te proberen de leiderstrui te veroveren. Ik wilde wel eens weten hoe het voelt om de leiderstrui te dragen in een grote ronde. Ik was er in de Giro al dichtbij toen Dombrowski de rit won en nu is het mij gelukt."