Haalt Remco Evenepoel de selectie voor het WK? "Ik ben daar momenteel niet bij"

Remco Evenepoel hoopt dat hij de wegrit voor het WK kan rijden, maar hij twijfelt of hij de selectie zal halen.

De wegrit van het WK in eigen land rijden, ook Remco Evenepoel kijkt er enorm naar uit. Maar de vraag is maar zeer of hij de selectie zal halen.

“Voor de wegrit zie ik zelf vijf, zes zekerheden. Ik ben daar momenteel niet bij. En dat is logisch. Wat ik in Denemarken presteerde kan in mijn voordeel pleiten. Maar ik zal moeten bevestigen in de Benelux Tour”, zegt Evenepoel aan VTM.

Volgens Evenepoel komen er heel veel renners in aanmerking. “Voor de resterende twee tickets komen zeker nog 20 namen in aanmerking. In die zin is het dus een beetje bang afwachten. Voor de tijdrit zou ik Wout van Aert en Yves Lampaert voorlopig nog steeds de voorkeur geven. Al kreeg ik in Denemarken wel weer een ander gevoel. Ik won er een tijdrit die me helemaal niet ligt.”