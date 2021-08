Mikel Landa maakte een goede indruk op de Picón Blanco: "Ik had helemaal geen vertrouwen in de etappe van vandaag, maar ik heb mij kunnen meten met de beste renners"

Gisteren stond met de Picón Blanco meteen een zware slotklim op het programma in de Vuelta. Topfavorieten Roglic en Bernal kwamen samen aan, maar ook andere renners zoals Mikel Landa bleven bij hen.

Mikel Landa verloor dus geen tijd en daar was de Spaanse klassementsrenner zeer tevreden over. "Mijn doel is om deze dagen zo goed mogelijk door te komen en ik ben daar nu veel rustiger over. Ik ben er zekerder van dat ik beter zal worden naarmate de dagen vorderen en nu kan ik ambitieuzer zijn over mijn kansen", aldus Landa

"Ik had helemaal geen vertrouwen in de etappe van vandaag, maar ik heb mij kunnen meten met de beste renners", legde Mikel Landa uit na de rit en staat te lezen bij Cyclingnews.