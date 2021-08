Intermarché-Wanty-Gobert neemt drie landgenoten mee naar Grote Prijs Marcel Kint

Zoals u HIER kan lezen neemt Deceuninck-Quick-Step enkele straffe renners zoals Hodeg en Lampaert mee naar de Grote Prijs Marcel Kint. Ook Intermarché-Wanty-Gobert start met ambitie aan de wedstrijd.

Zo zijn onder meer de broers Boy en Danny van Poppel van de partij. Ook Corné van Kessel, Biniam Grmaye en onze landgenoten Ludwig De Winter, Tom Devriendt en Baptiste Planckaert zijn van de partij.

#GPMarcelKint 🇧🇪



Local hero Baptiste Planckaert won the GP Marcel Kint twice!



Our line up 👇

🇧🇪 @DeWinterLudwig

🇧🇪 @TomDevriendt

🇪🇷 @GrmayeBiniam

🇧🇪 Baptiste Planckaert

🇳🇱 @cornevankessel

🇳🇱 @BVP88

🇳🇱 @Dannyvanpoppel



Read our preview 👉https://t.co/KevBkhnmbX pic.twitter.com/f0iG6GpAhH