Nathan Van Hooydonck voelde de druk bij Jumbo-Visma: "Goed dat Roglič zonder kleerscheuren finish bereikte"

In zo'n eerste week van een grote ronde zit de druk er op voor renners als Nathan Van Hooydonck. Het is immers zijn taak om Primož Roglič veilig en wel aan de finish te krijgen. In de vijfde etappe was dat zeker geen evidentie, want een pak renners gingen tegen het asfalt.

Van Hooydonck doet op de site van Jumbo-Visma het relaas over de hectiek in de vijfde Vueltarit. "Het was in de finale zeker mogelijk om waaiers te trekken. De wind stond op een bepaalde manier dat teams altijd maar naar voren konden komen. Het was meer een grote chaos dan dat we echt in waaiers reden."

GEEN AVERIJ

Uiteindelijk bereikte de Nederlandse formatie wel zijn doelstelling: de kopman liep geen averij op, noch fysiek, noch in het klassement. "Het is goed dat Primož zonder kleerscheuren en zonder tijdverlies over de finish kwam. Dat maakt het uiteindelijk een prima dag voor ons."

Van Hooydonck beseft welke druk er op zijn schouders ligt in dit type etappes. "Het zijn wel echt stressvolle dagen, zeker voor mij als knecht. Je weet dat je op dit soort dagen dan verantwoordelijk bent voor je kopman. We hebben het als team goed gedaan."