Chris Froome neemt het op voor topsporters: "Denk toch eens twee keer na"

In een videobericht heeft viervoudig Tourwinnaar Chris Froome het opgenomen voor de topsporters die met hoge verwachtingen af te rekenen krijgen.

Heel wat topsporters krijgen verwijten naar het hoofd als ze er niet in slagen om de hoge verwachtingen in te lossen. Chris Froome roept op om meer begrip te hebben voor de topsporters, zeker als hij ziet wat er op sociale media allemaal gezegd en geschreven wordt.

“Ik voel dat ik het eens moet hebben over de mentale gezondheid van topsporters. De laatste weken was hier veel om te doen, ook tijdens de Olympische Spelen”, klinkt het bij Chris Froome. “De verwachtingen van fans over topatleten zijn soms bijna buitenaards, en niet iedereen kan zo’n niveau halen, en al zeker niet op vlak van het omgaan met emoties en kritiek die ze soms te verduren krijgen.”

“Een atleet zijn zou moeten gaan om het goed zijn in de sport die je beoefent, en niet om goed te zijn in het verwerken van de kritieken die erbij komen kijken. Ik zou graag aan iedereen het advies geven om toch twee keer na te denken vooraleer je een verwijt online gooit. We doen allemaal ons best wanneer we ons team of ons land vertegenwoordigen. Het is niet zo dat atleten hun best niet doen, en veel atleten worden toch bekritiseerd.”