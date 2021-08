Tim Merlier moet na nipte sprint de overwinning aan Alvaro Hodeg laten in Belgische fusiekoers

Tim Merlier was één van de grote kanshebbers. Ook mannen als Hodeg, Bouhanni en Viviani kwamen in principe in aanmerking voor de zege in de Marcel Kint Konvert Classic, de wedstrijd die voortgevloeid is uit de fusie tussen Kortrijk Koerse en de GP Marcel Kint. Hodeg won, hij hield nipt Merlier af.

Met Gianni Marchand zat er één Belg in de ontsnapping. Ook Nederlanders Rick Ottema en Nick Van Der Meer kozen voor de aanval. Ook de Noor Kristian Kulset en de Brit Max Walker vormden mee de kopgroep, die zo vijf renners sterk was. Zij stonden voor de loodzware opdracht om de massasprint te voorkomen. Wanneer het tempo in het peloton de hoogte inging, werd dat nog een stuk moeilijker. Op tien kilometer van de meet was het liedje van het kwintet uitgezongen. HECTIEK NA VAL Het uitkijken naar de sprint kon beginnen: met Merlier, Bouhanni en Viviani deden alvast enkele topsprinters mee. Zoals steeds was het weer wringen en in de voorlaatste kilometer knalden enkele renners tegen het asfalt. Door de hectiek ontstond er na ongeveer de tien eerste renners een afscheiding. Archbold trok de sprint aan voor Hodeg. Ook Merlier zat nog wel goed gepositioneerd. De Belg van Alpecin-Fenix kwam nog met enorme lenderukken opzetten en maakte er een nipte sprint van. Het was nog even wachten om te weten te komen wie nu juist de winnaar was, maar Hodeg had toch nipt standgehouden. Overwinning voor Deceuninck-Quick.Step dus. Danny van Poppel kon als derde mee op het podium.