Kritiek op finale Marcel Kint Classic na valpartijen: "Buiten Vuelta slechtst mogelijke laatste 3 kilometer van het jaar"

Vrijdag werd de Marcel Kint Classic gereden en dat verliep niet zonder incidenten. Twee valpartijen in de finale zorgen voor de nodige kritiek. Op social media kwam er al een oproep om de aankomst te veranderen. De ene drukt zich al iets steviger uit dan de andere.

Jens Dekker spreekt zich online wel vaker uit over het thema 'veiligheid in de koers'. Hij laakte al de aankomst van een Vueltarit en zag dat het ook in de Marcel Kint Classic misging. "Buiten de Vuelta heeft de Marcel Kint Classic de slechts mogelijke laatste drie kilometer van het jaar. Constante verkeerseilanden leiden tot een val. Eerst rijden ze letterlijk op een fietspad tot 300 meter te gaan en dan volgt een scherpe bocht."

Outside of the Vuelta, GP Marcel Kint had possibly the worst final 3km of the year. Constant traffic islands leading to a crash, a literal bikepath until 300m to go, followed by a sharp turn. That shouldn't be allowed. #GPMarcelKint — Jens Dekker (@jens_dekker) August 20, 2021

Dekker denkt er het zijne van. "Dat zou niet toegelaten mogen worden." Het drong ook tot hem door dat het niet bij die ene val bleef. "Twee ernstige valpartijen in de laatste twee kilometer. Eén van de valpartijen duidelijk veroorzaakt door de verkeerseilanden."

Sorry for the organisation of #GpMarcelKint but this finish has to change ! I think there are a lot of safer options in Kortrijk.

Thank you 🙏🏼 @BingoalCup — Rickaert Jonas (@RickaertJonas) August 20, 2021

Ook Jonas Rickaert, renner bij Alpecin-Fenix, reageerde op Twitter. "Sorry voor de organisatie, maar de aankomst in de Marcel Kint Classic moet veranderen! Ik denk dat er veel veiligere opties zijn in Kortrijk."